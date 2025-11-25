قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
حسن رضوان

سجلت لجان الاقتراع بمجمع المدارس في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، زخمًا ملحوظًا في مشاركة السيدات خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

 بادرت أعداد كبيرة منهن إلى الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان في التاسعة صباحًا.

وظهرت طوابير ممتدة من الناخبات أمام المقار الانتخابية في مشهد يعكس ارتفاع الوعي لدى المرأة المصرية بأهمية دورها في الحياة السياسية، وإدراكها لأثر صوتها في تشكيل مستقبل البلاد. 

وأكدت عدد من السيدات أن مشاركتهن تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية وإيمانهن بأن المرأة كانت ولا تزال ركيزة في دعم الاستحقاقات الديمقراطية.

وجرت عملية التصويت وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مكثّفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية، على أن تستمر اللجان في استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، مع تمكين آخر متواجدة في محيط اللجنة من الإدلاء بصوتها.

وتجري المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء، وذلك بنظامي الفردي والقوائم، حيث يخوض المرشحون سباقًا انتخابيًا واسعًا على مئات المقاعد.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج في الثاني من ديسمبر المقبل، يعقبها فتح باب الطعون وفق الجدول الزمني المحدد، ليكتمل مشهد المشاركة الشعبية الذي يعكس حضورًا قويًا للمرأة في الاستحقاق البرلماني هذا العام.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب الانتخابات

