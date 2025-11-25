قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام التصويت في انتخابات النواب بالغربية وتزايد أعداد الناخبين .. صور

لجان انتخابات مجلس النواب
لجان انتخابات مجلس النواب
الغربية أحمد علي

بدأت لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، البالغ عددها  642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا تضم 3 ملايين و658 ألفًا و896 من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة، استقبال الناخبين اليوم الثلاثاء ثانى أيام انتخابات المرحلة الثانية والتى تجرى على مدار يومين ، وذلك للإدلاء بأصواتهم، للاختيار من بين المرشحين على مقاعد النظام الفردى، بجانب التصويت لنظام القائمة.

انتظام عمليات التصويت 


وتوافد الناخبون على لجان التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ فتح باب اللجان رسميًا في التاسعة صباحًا؛ للمشاركة في العرس الانتخابي لمجلس النواب.


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية وأبنائها.

توجيهات محافظ الغربية 


وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل جميع اللجان، وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية، وسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، والتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، كما شدد على توافر الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد المخصصة لصناديق التصويت.


كما وجه المحافظ إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مريحة أمام مقار اللجان لخدمة الناخبين، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية لتسهيل الوصول إليها.

تجميل اللجان وتوافد الناخبين 


وفيما يتعلق بالمظهر العام، شدد اللواء الجندي على دهان وتجميل اللجان من الداخل والخارج، ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين إليها، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.


كما شدد على تأمين مداخل ومخارج اللجان ضد الانزلاق أو تراكم المياه، وتوفير طبقات رملية أو مواد مانعة للانزلاق عند الحاجة، مع مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن ضد مياه الأمطار، وتكليف رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية أثناء سقوط الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.


كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الإبلاغ والتعامل مع أي موقف طارئ.

انتخابات مجلس النواب 2025 في مصر
تجرى الانتخابات البرلمانية 2025 للمرحلة الثانية في محافظات (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).

اخبار محافظة الغربية دعم الناخبين انتظام التصويت بالغربية لجان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

قضية تزوير الامتحانات.. شقيق رمضان صبحي يصل إلى محكمة الجنايات

اسعاف

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

ارشيفية

سقط من علو... إصابة عامل بإصابات متفرقة بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد