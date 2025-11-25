انتظام التصويت في انتخابات النواب بالغربية وتزايد أعداد الناخبين .. صور

بدأت لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، البالغ عددها 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا تضم 3 ملايين و658 ألفًا و896 من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة، استقبال الناخبين اليوم الثلاثاء ثانى أيام انتخابات المرحلة الثانية والتى تجرى على مدار يومين ، وذلك للإدلاء بأصواتهم، للاختيار من بين المرشحين على مقاعد النظام الفردى، بجانب التصويت لنظام القائمة.

انتظام عمليات التصويت



وتوافد الناخبون على لجان التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ فتح باب اللجان رسميًا في التاسعة صباحًا؛ للمشاركة في العرس الانتخابي لمجلس النواب.



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية وأبنائها.

توجيهات محافظ الغربية



وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل جميع اللجان، وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية، وسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، والتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، كما شدد على توافر الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد المخصصة لصناديق التصويت.



كما وجه المحافظ إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مريحة أمام مقار اللجان لخدمة الناخبين، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية لتسهيل الوصول إليها.

تجميل اللجان وتوافد الناخبين



وفيما يتعلق بالمظهر العام، شدد اللواء الجندي على دهان وتجميل اللجان من الداخل والخارج، ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين إليها، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.



كما شدد على تأمين مداخل ومخارج اللجان ضد الانزلاق أو تراكم المياه، وتوفير طبقات رملية أو مواد مانعة للانزلاق عند الحاجة، مع مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن ضد مياه الأمطار، وتكليف رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية أثناء سقوط الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.



كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الإبلاغ والتعامل مع أي موقف طارئ.

انتخابات مجلس النواب 2025 في مصر

تجرى الانتخابات البرلمانية 2025 للمرحلة الثانية في محافظات (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).