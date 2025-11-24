قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ضبط وقائع شراء أصوات بالمحلة يؤكد يقظة الداخلية ومسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحرك السريع لأجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع وقائع شراء الأصوات التي ظهرت في دائرة المحلة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما جرى يمثل استجابة «حازمة» لكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن فيديو نشره النائب أحمد البرلسي كشف عن محاولات للتأثير على الناخبين عبر المال السياسي، وهو ما دفع الداخلية للتحرك الفوري وضبط المتورطين. وأكد أن الشفافية مطلوبة في كل مرحلة، قائلاً: «مافيش حاجة تتخبي.. قول الحقيقة وخلي القانون ياخد مجراه».

وأوضح موسى أن ما حدث لا يمكن وصفه بمخالفة بسيطة، بل هو «جريمة انتخابية كاملة»، مشددًا على أن مسؤولية التعامل مع مثل هذه الوقائع تقع الآن على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تملك صلاحية إلغاء التصويت في الدائرة أو إعادة الانتخابات إذا اقتضى الأمر.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين  ثلاثة رجال وسيدة  داخل أحد الجراجات وفي محيط لجنة انتخابية بدائرة قسم ثالث المحلة، حيث كانوا يحوزون بطاقات رقم قومي لمواطنين ومبالغ مالية معدة للتوزيع مقابل التصويت لصالح مرشحين اثنين. 

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما تم التوصل إليه.

وأكد موسى أن دور الداخلية انتهى عند ضبط الواقعة والتحقيق فيها، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية نزاهة العملية الانتخابية.

أحمد موسى صدى البلد الانتخابات تجاوزات نواب مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

محمد هاني مراسل صدى البلد

أهالي المحلة الكبرى يثبتون وعيهم السياسي بمشاركة كثيفة في التصويت

دفن الميت

سعد الدين الهلالي: إكرام الميت الإسراع في دفنه

سيارات

رابطة تجار السيارات: نطالب بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم لتخفيف معاناتهم

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد