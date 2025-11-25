غزل المحلة: رباعي الفريق كان سينضم إلى الأهلي في الصيف الماضي



تحدث وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة، عن حقيقة عرض النادي الأهلي لضم اللاعب يحيى زكريا الظهير الأيسر للفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال وائل شكر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "الأهلي كان سيضم الرباعي يحيى زكريا وعمرو الجزار وبن شرقي ومحمود صلاح في الصيف الماضي".

وأضاف: "هناك علاقة قوية بين الكابتن الخطيب والمهندس وليد خليل رئيس نادي المحلة، وحدث استفسار حول موقف الرباعي".

وتابع: "الرباعي كانوا على أعتاب الأهلي ولكن الكابتن الخطيب سافر لرحلة علاجية، وتوقفت كل الأمور التفاوضية وقتها".

وشدد: "بعدها دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع الجزار وبن شرقي وتمت الصفقة وانتقل الثنائي للبنك، ثم تم اتخاذ قرار بعدم رحيل يحيى زكريا لاحتياجات الفريق فنيا لهذا المركز".

وواصل: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تواصل من النادي الأهلي لضم يحيى زكريا بشكل رسمي، ولكن الأمر كله "وكلاء" فقط ولا يوجد أي تواصل رسمي".

واختتم: "ننتظر ظهور يحيى زكريا في كأس العرب بشكل جيد ومن ثم مناقشة أي عرض رسمي يصل إلى النادي لحسم مصير اللاعب".