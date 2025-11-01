تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل



خط الدفاع: مصطفى مطاوع، أحمد المزهود، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري

هجوم: فيجيري، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح، ارنولد ايبا، سليم سليمان.

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد المحلة، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.