التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة ومودرن سبورت

حسم التعادل السلبى مواجهة غزل المحلة ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين ومحالات لاحراز هدف التقدم.

أهدار على فوزى لاعب فريق مودرن سبورت ركلة جزاء في الدقيقة 29 وذلك عقب عرقلة من قبل يحيى زكريا



بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 16 محتلا المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما أحتل مودرن سبورت المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتكيل مكون من :-

حراسة المرمى:محمد أبو جبل

خط الدفاع: مصطفى مطاوع، أحمد المزهود، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري

هجوم: فيجيري، حسام حسن.