أهالي المحلة الكبرى يثبتون وعيهم السياسي بمشاركة كثيفة في التصويت

شهدت محافظة الغربية، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

ومن داخل مدرسة خالد بن الوليد بمدينة المحلة الكبرى، نقل محمد هاني خلال قناة صدى البلد صورة حيّة لحركة التصويت، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس وعي أهالي الغربية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ودعمهم للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأشاد محمد هاني بالتعاون الملحوظ بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتسهيل عملية التصويت، وتوفير مناخ آمن وميسر للناخبين داخل اللجان وخارجها، مؤكدًا أن مشاهد الطوابير الممتدة تعكس روح المسؤولية والانتماء لدى أبناء الغربية.