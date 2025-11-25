غزل المحلة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم يحيى زكريا

كشف وائل شكر مدير الكرة بنادى غزل المحلة، حقيقة عرض النادى الأهلى لضم اللاعب يحيى زكريا الظهير الأيسر للفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال وائل شكر فى تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: «الأهلى كان سيضم الرباعى يحيى زكريا وعمرو الجزار وبن شرقى ومحمود صلاح فى الصيف الماضي».

وأضاف: «هناك علاقة قوية بين الكابتن الخطيب والمهندس وليد خليل رئيس نادى المحلة، وحدث استفسار حول موقف الرباعي».

وتابع: «الرباعى كانوا على أعتاب الأهلى ولكن الكابتن الخطيب سافر لرحلة علاجية، وتوقفت كل الأمور التفاوضية وقتها».

وشدد: «بعدها دخل نادى البنك الأهلى فى مفاوضات مع الجزار وبن شرقى وتمت الصفقة وانتقل الثنائى للبنك، ثم تم اتخاذ قرار بعدم رحيل يحيى زكريا لاحتياجات الفريق فنيا لهذا المركز».

وواصل: «فى الوقت الحالى، لا يوجد أى تواصل من النادى الأهلى لضم يحيى زكريا بشكل رسمى، ولكن الأمر كله »وكلاء« فقط ولا يوجد أى تواصل رسمي».

واختتم: «ننتظر ظهور يحيى زكريا فى كأس العرب بشكل جيد ومن ثم مناقشة أى عرض رسمى يصل إلى النادى لحسم مصير اللاعب».