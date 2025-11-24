وفد الأهلي يغادر الي المغرب- تفاصيل

غادر مساء اليوم سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة بالأهلي للترتيب لإستقبال فريق الكرة في المغرب وبرفقة وفد من القلعة الحمراء

وسيقوم الوفد بحجز ملعب التدريب والحافلات التي تستخدمها البعثة هناك وكذلك إجراءات التسكين بغرف الفندق.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا قبل السفر الي المغرب صباح غد استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة من مساء الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر علي متن طائرة خاصة في الثامنه من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة .