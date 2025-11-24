تفاصيل الحالة الصحية لمصطفى العش لاعب الأهلي

كشف مصدر بالأهلي تفاصيل الحالة الصحية لمصطفي العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر ان الحالة الصحية للاعب استقرت حاليا وهو تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ؟.

واضاف إن اللاعب تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب التتش، موضحًا أنه تم التدخل الفوري وتقديم الإسعافات الأولية.

وشدد أن الجهاز الطبي قرر حجز اللاعب لمدة ٢٤ ساعة بأحد المستشفيات، ليكون تحت الملاحظة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا قبل السفر الي المغرب صباح غد استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة من مساء الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر علي متن طائرة خاصة في الثامنه من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة .