كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس

الدكتورة مروة شومان استشاري صحة نفسية ومستشارة safeguard بالإمارات
الدكتورة مروة شومان استشاري صحة نفسية ومستشارة safeguard بالإمارات
ياسمين القصاص

بعد الاعتداء على تلاميذ كي جي 2 في مدرسة سيدز، وغيرها من الجرائم الشبيهة والمتكررة كل يوم، أصبحنا في عالم تتزايد فيه التحديات والمخاطر المحيطة بالأطفال، ولم يعد الاعتماد على النوايا الحسنة كافيا لضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية. 

فالأمان الحقيقي لا يتحقق بالثقة فقط، بل بمنظومة واضحة وفاعلة تحمي الطفل قبل أن يتعرض لأي ضرر

وفي هذا الصدد، تبرز  الدكتورة مروة شومان، استشاري صحة نفسية ، أهمية تطبيق نظام السيف جارد بوصفه إطارا تنظيميا يضع سلامة الطفل في مقدمة الأولويات، ويحول المدارس إلى بيئات آمنة حقا، لا مجرد أماكن للتعلم.

وقالت “شومان”، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن التجارب الواقعية تشير إلى أن هشاشة عالم الطفولة أكبر مما نتصور، وأن المؤسسات التعليمية قد تتحول، دون قصد، إلى بيئات تسمح بحدوث ممارسات مرفوضة، لذلك يصبح السؤال الحتمي: هل تكفي نوايا العاملين لجعل بيئة المدرسة آمنة؟ الجواب أن الثقة وحدها لا تكفي، فالأمان الحقيقي يبنى عبر أنظمة وإجراءات واضحة.

وأضافت: “هنا يأتي نظام السيف جارد بوصفه ضرورة لا خيارا، فهو ليس مجرد لائحة تعلق على الأبواب، بل إطار شامل يجمع بين الرقابة والتدريب والتوثيق والتدخل السريع، كما أنه انتقال من منطق قد يحدث أحيانا إلى قناعة راسخة بأن حدوث الإساءة غير مقبول، مهما كانت الظروف”.

وتابعت: "الإساءة الجسدية أو الجنسية للطفل ليست حادثا عابرا، بل صدمة تؤثر في مستقبل الطفل وثقته بنفسه وبالآخرين، ورغم الاعتقاد أنها نادرة، إلا أن الواقع يكشف أن كثيرا من الضحايا لا يتكلمون، بل يظهرون ألمهم في سلوكهم، وهذا الإدراك يحمل المعلمين والموظفين مسئولية كبيرة في حماية الأطفال ومنع أي ضرر قبل وقوعه".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "قوة السيف جارد تكمن في بساطة إجراءاته وفاعليتها، ومنها: مراقبة السلوك اليومي للطفل، وتدريب العاملين على قراءة العلامات المبكرة، ومنع الانفراد بالطفل دون مبرر، وتوثيق أي اشتباه مهما بدا بسيطا، والتدخل السريع لحماية الطفل قبل البحث عن المسئول، وهذه الخطوات الصغيرة تصنع فارقا كبيرا وتمنع الكوارث قبل وقوعها".

