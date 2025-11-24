لمواجهة التحرش.. القومي للأمومة والطفولة: لا بد من توعية الطفل في سن 3 سنوات

أكدت الدكتورة سارة عزيز، عضو المجلس القومي للامومة والطفولة، إن حادث المدرسة الدولية يقع تحت عصابة قامت بجريمة منظمة ضد الأطفال من عدد من الأشخاص داخل المدرسة.

وقالت سارة عزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه لا بد من البدء في توعية الطفل بدءا من سن 3 سنوات بعدم التعامل بشكل مباشر مع أي شخص غريب، إضافة إلى طمأنة الطفل بأن والديه داعمين له.

وتابعت مجلس القومي للامومة والطفولة، أن التحرش الجنسي بالأطفال يحدث على مدار عقود طويلة، مؤكدة أن التحرش يتم ضد الولد أكثر من الفتاة خاصة أن العائلة تعمل على توعية البنت عن الولد.



