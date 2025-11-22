وزارة التعليم تتدخل بعد بلاغات تحرش بتلاميذ داخل مدرسة دولية

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن واقعة اتهام 4 موظفين بالاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية، حيث تستمر النيابة العامة في إجراء تحقيقات موسعة حول الواقعة.

معرفة أولياء الأمور بالواقعة

وأوضح التقرير أنه تم ضبط الموظفين، الواقعة بدأت عندما علمت أحدى أولياء الأمور من ابنتها أن صديقاتها تعرضن للتحرش على يد عامل نظافة وكهرباء داخل المدرسة.

ولفت التقرير إلى أن الأم تواصلت مع أولياء الأمور، واتضح لها أن الأطفال تعرضوا بالفعل إلى التحرش، وعليه تقدم أولياء الأمور على الفور ببلاغ رسمي.

تعامل وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن واقعة الاعتداء على براءة تلاميذ المدرسة الدولية بالسلام ، وجاء نص البيان كالتالي :

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.