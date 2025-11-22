كان يستدرجهم في غرفة منعزلة.. اعترافات المتهمين في قضايا الطلاب ضحايا المدرسة الدولية

كشفت تحقيقات جهات التحقيق عن تفاصيل مروعة لوقائع تعرض فيها عدد من تلاميذ إحدى المدارس الدولية لحالات تحرش واستغلال جنسي.

أكد المتهمون خلال استجوابهم وخاصة المتهم الرئيسي أنه كان يستدرج الأطفال إلى غرفة منعزلة داخل المدرسة، وأنه كان ينظم مع الأطفال ما وصف بـ"ألعاب جنسية"، حيث كان يمارس معهم أنشطة غير أخلاقية تحت غطاء اللعب.

وأكد أولياء أمور الطلاب أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا يمارسون أعمال تحرش مباشرة على الأطفال، مؤكدين أن تحقيقات النيابة لا تزال مستمرة حتى اللحظة، حيث تحاول النيابة الضغط على المتهمين للحصول على اعترافات كاملة توضح حجم ونطاق الجريمة.

وجه أولياء الأمور اتهامات صريحة لإدارة المدرسة الدولية بتقاعسها وعدم إبلاغ السلطات بشكل فوري، مؤكدين أن الإدارة "ساكتة خالص ومتطلعش أي بيانات"، مما يزيد من حالة القلق والحيرة لديهم.

وأعربوا عن أملهم في أن تكشف التحقيقات القادمة مع المديرين والمدرسين وصاحب المدرسة عن كافة الملابسات، خاصة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الثانية من التحقيق، مطالبين بعدم وجود أي معوقات قد تعطل مسار العدالة.