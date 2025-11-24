أستاذ إرشاد نفسي: 90% من المتحرشين يكونوا معروفين بالنسبة للطفل

أكد دكتور مجدي اسحاق، أستاذ الأرشاد النفسي والعائلة، أن 90% من المتحرشين يكونوا معروفين بالنسبة للطفل، وأيضا المتحرش هو معروف لدينا ولدى اطفالنا، مشيرا إلى أنه من 8 لـ 12% من المجتمع يتعرض بالتحرش.

وقال مجدي إسحاق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الشخص المتحرش لا بد أن يعالج ولا بد من عدم تعامله مع الأطفال، مع ضرورة بعد علاجه عدم تعامله مع الأطفال مرة اخرى، لأنه يمكن أن يقوم بالتحرش مرة أخرة.

ما تم في المدرسة الدولية كانت جريمة منظمة ضد الأطفال

التحرش هو التحرش الكلامي واللفظي والنكت والتمر

هتك العرض هو لمس الأعضاء التناسلية الخاصة بالطفل

وما تم في المدرسة الدولية تجاوز هتك العرض من تهديد بسلاح سكين وغيرها