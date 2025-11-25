قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟

ديانج
ديانج
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء تكثف جهودها لحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن الأهلي عقد جلسة اليوم مع اللاعب بحضور وليد صلاح الدين مدير الكرة، بهدف تقريب وجهات النظر المالية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وأضاف أن النادي سيمضي في إجراءات تجديد العقد حال الوصول لصيغة مالية مرضية للطرفين، أما في حال تمسك ديانج بمطالب مرتفعة، فسيتجه الأهلي إلى مناقشة العروض الخارجية التي وصلت للاعب تمهيداً لرحيله في يناير.

وأشار شوبير إلى أن رغبة الأهلي الأساسية هي الإبقاء على ديانج، نظرًا لأهميته الفنية في المرحلة القادمة، إلا أن العروض الخليجية الكبيرة التي تلقاها اللاعب تضع الإدارة في موقف معقد.

وفي السياق ذاته، يدرس مسئولو الأهلي العروض المقدّمة للاعب خلال الميركاتو الشتوي، لاختيار الأنسب منها حال اتخاذ قرار بالبيع، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد حتى الآن، واقتراب اللاعب من دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ نهاية الموسم.

أحمد شوبير أليو ديانج ديانج الأهلي اخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

قضية تزوير الامتحانات.. شقيق رمضان صبحي يصل إلى محكمة الجنايات

اسعاف

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

ارشيفية

سقط من علو... إصابة عامل بإصابات متفرقة بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد