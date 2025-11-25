الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء تكثف جهودها لحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن الأهلي عقد جلسة اليوم مع اللاعب بحضور وليد صلاح الدين مدير الكرة، بهدف تقريب وجهات النظر المالية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وأضاف أن النادي سيمضي في إجراءات تجديد العقد حال الوصول لصيغة مالية مرضية للطرفين، أما في حال تمسك ديانج بمطالب مرتفعة، فسيتجه الأهلي إلى مناقشة العروض الخارجية التي وصلت للاعب تمهيداً لرحيله في يناير.

وأشار شوبير إلى أن رغبة الأهلي الأساسية هي الإبقاء على ديانج، نظرًا لأهميته الفنية في المرحلة القادمة، إلا أن العروض الخليجية الكبيرة التي تلقاها اللاعب تضع الإدارة في موقف معقد.

وفي السياق ذاته، يدرس مسئولو الأهلي العروض المقدّمة للاعب خلال الميركاتو الشتوي، لاختيار الأنسب منها حال اتخاذ قرار بالبيع، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد حتى الآن، واقتراب اللاعب من دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ نهاية الموسم.