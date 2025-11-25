صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

ظهر مؤخراً على السوشيال ميديا تريند جديد لوصفة “Popcorn Chocolate Tray”، وهي صينية فشار تغطى بالشوكولاتة وتُجمد لتصبح سناك لذيذاً وسهل التحضير.
المكونات لعمل صينية الفشار بالشوكولاتة
- 3 أكواب فشار جاهز
- كوب شوكولاتة مذابة
- ملعقة زبدة
- رشة ملح
- مكسرات أو كراميل اختياري
طريقة التحضير صينية الفشار بالشوكولاتة
- افردي الفشار في صينية مبطنة بورق زبدة.
- اسكبي الشوكولاتة المذابة فوق الفشار بالتساوي.
- أضيفي المكسرات لو أحببت.
- ضعي الصينية في الفريزر لمدة 30 دقيقة.
- اكسريها إلى قطع واستمتعي بالطعم
لماذا أصبح تريند؟صينية الفشار بالشوكولاتة
- سريع التحضير (5 دقائق).
- يصلح للحفلات والسهرات.
- شكله جميل جداً على الكاميرا.
- يمكن للأطفال مشاركتك في إعداده.
نصائح للحصول على نتيجة مثالية لصينية الفشار بالشوكولاتة
- استخدمي شوكولاتة خام عالية الجودة.
- لا تكثري من الزبدة كي لا تصبح القطع لينة.
- أضيفي كراميل أو لوتس لطعم أقوى.
نسخة دايت لصينية الفشار بالشوكولاتة
- فشار بدون زيت
- شوكولاتة دارك 70%
- سكر اختياري