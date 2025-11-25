قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق أجنبي يتابع سير انتخابات مجلس النواب في المنوفية.. فيديو

فريق نزاهة في المنوفية
فريق نزاهة في المنوفية
مروة فاضل

زار اليوم فريق أجنبي من فريق نزاهة لمتابعة الانتخابات البرلمانية لجان محافظة المنوفية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب. 

وزار الفريق الأجنبي لجان مدرسة الشهيد السرسي بمدينة شبين الكوم حيث تم متابعة عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية في المنوفية. 

وأعلن اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث ترأس محافظ المنوفية اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة العامة وفتح جميع اللجان الانتخابية وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي، وشدد علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

ووجه محافظ المنوفية باستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لسير العملية الانتخابية أول بأول والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح. 

وتناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية ، وتم تخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أن المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي و لجنة عامة واحدة و 541 لجنة فرعية لضمان تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

https://youtube.com/shorts/svRXLS_a0Qo

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب فريق نزاهة الانتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ارشيفية

ضبط طالب اقتحم إحدى اللجان بالدقهلية

صورة ارشيفية

مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالأقصر

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد