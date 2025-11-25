قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم الإيطالي: الربط بين المسارين التعليمي والفني يساعد في تلبية متطلبات سوق العمل

وزير التعليم الإيطالي
البهى عمرو

أكد وزير التعليم الإيطالي، أنه يشكر مصر على التعاون المميز في مجال التعليم، والزراعة،والموارد المائية، وأنه يشكر السفير الإيطالي.

وأضافلاوزير التعليم الإيطالي خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية، بحضور رئيس الوزراء، أن الربط بين المسارين التعليمي والفني يساعد في تلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح وزير التعليم الإيطالي، أننا نتبنى نظامًا تعليميا تصبح الشركة فيه مكانا للتعليم مثل المدارس، وأننا في سعادة لما تم التوصلله.

ولفت إلى أن ما يتم يعتبر خطوة أساسية لزيادة التعاون بين مصر وإيطاليا، وأنه يتم العمل على تنمة التعليم الفني، ونشرها بين الشباب تتوافق مع سوق العمل.

كما أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نعتز بالعلاقات المصرية الإيطالية الراسخة في مجال التعليم الفني والتي امتدت لعقود.


وأضاف وزير التربية والتعليم خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية، بحضور رئيس الوزراء، أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أننا نتطلع إلى توسيع التعاون مع إيطاليا في مجال تدريب المعلمين وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
 


 

