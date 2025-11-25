التعليم: مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نعتز بالعلاقات المصرية الإيطالية الراسخة في مجال التعليم الفني والتي امتدت لعقود.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية، بحضور رئيس الوزراء، أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أننا نتطلع إلى توسيع التعاون مع إيطاليا في مجال تدريب المعلمين وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.





