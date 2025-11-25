إيطاليا توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

أعرب وزير التعليم والجدارة الإيطالي عن سعادته لتواجده في مصر لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر والذي يمثل خطوة مهمة لتعاون مع مصر .

وأضاف أن إيطاليا تعمل علي تنمية التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل في إيطاليا لافتا إلى أن هذا ينمي الأيدي المهارة في إيطاليا لتواكب سوق العمل كما نقدم أنشطة تعليمية داخل المدارس تهدف الي خلق كفاءات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الى أن تطوير خطة الدارسة المدرسية بالتعاون مع المدارس والشركات عنصر مهم في أسواق التعليم في إيطاليا لأنها تعطي خبرات للدارسين في جميع المجالات .