المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
إيطاليا توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

جانب من الاحتفالية
كتب محمود مطاوع

أعرب وزير التعليم والجدارة الإيطالي عن سعادته لتواجده في مصر لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر والذي يمثل خطوة مهمة لتعاون مع مصر .

وأضاف أن إيطاليا تعمل علي تنمية التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل في إيطاليا لافتا إلى أن هذا ينمي الأيدي المهارة في إيطاليا لتواكب سوق العمل كما نقدم أنشطة تعليمية داخل المدارس تهدف الي خلق كفاءات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الى أن تطوير خطة الدارسة المدرسية بالتعاون مع المدارس والشركات عنصر مهم في أسواق التعليم في إيطاليا لأنها تعطي خبرات للدارسين في جميع المجالات .

