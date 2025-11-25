قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: توقيع اتفاقيات المدارس التكنولوجية مع إيطاليا بداية لتأهيل جيل يواكب سوق العمل

توقيع اتفاقية المدارس التكنولوجيا
توقيع اتفاقية المدارس التكنولوجيا
كتب محمود مطاوع

رحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتواجدين في احتفالية  توقيع اتفاقية المدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التعليم و أكاديميات إيطاليا.

وقال مدبولي أن توقيع اتفاقيات اليوم يمثل نموذجا لتكامل الاستراتيجي بين مصر وإيطاليا لافتا أن الدولة المصرية تولي التعليم اهتماما كبيرا واعتبره في مقدمة أولويات خطة التنمية .

وأشار مدبولي إلى أن توقيع الاتفاقيات مع إيطاليا ليس نهاية المطاف بل بداية خلق جيل يواكب سوق العمل في جميع المجالات.

وأكد مدبولي أن الشراكة ليست مجرد اتفاقيات بل تعاون قوي بين مصر وإيطاليا في جميع المجالات مشيرا إلي أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقة وطيدة.

