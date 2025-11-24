مدبولي يشارك الصورة الجماعية للزعماء المشاركين بالقمة الأفريقية الأوروبية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصورة الجماعية للقادة والزعماء المشاركين في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بانجولا.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا بجمهورية أنجولا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، تحت شعار «تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون فعال مُتعدد الأطراف»، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتشريف جواو لورينسو، رئيس أنجولا، وبحضور عددٍ من قادة الدول والحكومات ومسؤولي الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وبمشاركة جانب رفيع المستوى من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي الشباب من القارتين.

وتمثل القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، محطة بارزة لتخليد مرور ربع قرن من الشراكة والتعاون الوثيق بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.