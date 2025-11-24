مدبولى يُشدد على ضرورة التمسك بدعم الحل السياسى فى ليبيا دون إملاءات

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التمسك بدعم الحل السياسى فى ليبيا دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» فى نبأ عاجل منذ قليل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، التى تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومى ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجارى، بمشاركة العديد من القادة والمسئولين الأفارقة والأوروبيين، وذلك بحضور الدكتور بدرعبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسينى، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.

وخلال كلمته، ونوه «مدبولي»، إلى ما تَبذُله مِصْر من جُهود مُضنية لتحقيق الأمن والاستقرار سواء على صعيد تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أو فى سبيل إيجاد حل للأزمة فى السودان، أو من خلال التمسك بدعم الحل السياسى الليبي/الليبى دون إملاءات أو تدخلات خارجية.