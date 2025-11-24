مدبولي: مصر تؤكد الالتزام بسيادة الدول والحفاظ على الأمن الإقليمي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر خلال القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً موقف مصر الثابت بشأن صون مؤسسات الدول واحترام الملكية الوطنية والالتزام الكامل بمبادئ الاتحاد الأفريقي الراسخة.

تحقيق الأمن والاستقرار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تبذل جهودًا مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا إدانة بلاده للانتهاكات غير الإنسانية التي شهدتها مدينة الفاشر السودانية وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

كما شدد على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر قد تهدد سيادة أي دولة، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.