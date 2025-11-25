مدبولي: العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر وإيطاليا تتطلعان إلى مستقبل يقوم على التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف مدبولي أن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز الشراكة الثنائية، مشيرًا إلى أن هناك إرادة قوية لتطوير العمل المشترك في القطاعات المختلفة بما يعود بالنفع على الشعبين.

التعاون بين مصر وإيطاليا

وأوضح أن التعاون بين مصر وإيطاليا يشمل مجالات متعددة، من بينها التعليم، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مشتركة تمثل نموذجًا للتكامل بين البلدين.

كما أكد أن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المختلفة يمثل عاملاً أساسياً في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع، ويعزز فرص الاستثمار المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون تأتي في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والتعليمية، مؤكداً أن العلاقات المصرية-الإيطالية تمثل نموذجًا للشراكة المثمرة بين الدول الصديقة.