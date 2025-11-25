رئيس الوزراء يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد احتفالية توقيع عددا من بروتوكولات التعاون الجديدة لإنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، والأكاديميات الإيطالية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجه الدولة للتوسع السريع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاحتفالية، إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، خاصة الإيطالية، باعتبار أن إيطاليا من أكثر الدول خبرة في التعليم الفني التطبيقي، وأحد أهم الشركاء في تطوير هذا النوع من المدارس داخل مصر.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدائل قوية للثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر.