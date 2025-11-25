قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الاتصالات يستقبل نظيره الأذربيجاني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان.

 بحث اللقاء تعزيز التعاون بين مصر وأذربيجان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، ، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور/ عمرو طلعت الى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يونيو 2024 تمثل إطارًا عامًا لمجالات تعاون واعدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بالتطور الذى أحرزته أذربيجان فى تحقيق التحول الرقمى.

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت استراتيجية مصـر الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشـروعات التى تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا لتطوير مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه، أشار رشاد نابييف إلى الجهود المبذولة فى أذربيجان لتحقيق التحول الى حكومة تشاركية لاورقية؛ معربا عن تطلعه إلى التعرف عن قرب على تجربة مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الرقمى بين مصر واذربيجان بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

هذا وقد تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين فى مجالات التحول الرقمى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية. كما تم مناقشة آليات التعاون فى تشجيع المشاركة فى الفعاليات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل المعارض والمؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة وما إلى ذلك والتى تعقد فى كلا البلدين.

وتم التأكيد على توجيه القيادة السياسية فى البلدين نحو دعم التعاون المشترك، وتم الاتفاق على أن يتسم عام 2026 بتعزيز التعاون على صعيد موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير اتصال اتصالات

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

