وزير الاتصالات يستقبل نظيره الأذربيجاني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان.

بحث اللقاء تعزيز التعاون بين مصر وأذربيجان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، ، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور/ عمرو طلعت الى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يونيو 2024 تمثل إطارًا عامًا لمجالات تعاون واعدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بالتطور الذى أحرزته أذربيجان فى تحقيق التحول الرقمى.

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت استراتيجية مصـر الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشـروعات التى تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا لتطوير مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه، أشار رشاد نابييف إلى الجهود المبذولة فى أذربيجان لتحقيق التحول الى حكومة تشاركية لاورقية؛ معربا عن تطلعه إلى التعرف عن قرب على تجربة مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الرقمى بين مصر واذربيجان بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

هذا وقد تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين فى مجالات التحول الرقمى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية. كما تم مناقشة آليات التعاون فى تشجيع المشاركة فى الفعاليات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل المعارض والمؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة وما إلى ذلك والتى تعقد فى كلا البلدين.

وتم التأكيد على توجيه القيادة السياسية فى البلدين نحو دعم التعاون المشترك، وتم الاتفاق على أن يتسم عام 2026 بتعزيز التعاون على صعيد موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.