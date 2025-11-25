بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة انتخابات النواب

في خدمة مميزة تقدم بثا مباشرا، لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب.

تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي مؤتمر لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساءا.

