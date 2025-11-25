بأقل من 400 ألف.. أرخص سيارة فرنسية "فابريكا" في السوق المصري

تطرح سيارة رينو فلوانس موديل 2012 المعروضة للبيع في مدينة السلام بالقاهرة كواحدة من أكثر الخيارات الاقتصادية المناسبة لمن يبحث عن سيارة سيدان واسعة، اعتمادية، وبتجهيزات جيدة مقابل سعر منافس.

السيارة من الفئة الأعلى باستثناء فتحة السقف، وهو ما يمنحها مستوى تجهيزات أعلى من أغلب المنافسين في نفس الفئة السعرية.

المواصفات الأساسية لسيارة رينو فلوانس

تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي وتعتمد على محرك بنزين يوفر أداءً متوازنًا بين القوة والاقتصاد في الاستهلاك.

سجل العداد 176 ألف كيلومتر، وهو رقم طبيعي بالنسبة لعمر السيارة البالغ 12 عامًا، خاصةً عند مراعاة الصيانة الدورية.

الحالة الفنية الحالية

بحسب وصف المالك، السيارة تحتاج إلى بعض أعمال السمكرة الظاهرية، تشمل:

إصلاح أو تغيير الإكصدام الأمامي

بعض اللمسات البسيطة في أجزاء متفرقة من الهيكل

كما أشار إلى أن مكيف الهواء يحتاج إلى تغيير ثلاجة التكييف لاستعادة التبريد بكفاءة.

ورغم هذه الملاحظات، تظل السيارة ميكانيكيًا في حالة جيدة، ولا تعاني من مشكلات تشغيل مؤثرة.

السيارة مرخصة لمدة سنتين و3 أشهر باسم المالك، مما يوفر على المشتري الجديد تكاليف التجديد القريب.

أما السعر المطلوب فهو 390,000 جنيه مصري، وهو سعر مناسب في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة مؤخرًا، خاصةً لفئة فلوانس الأعلى تجهيزًا.

تعد رينو فلوانس 2012 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن سيارة أوروبية واسعة واقتصادية بسعر مناسب، مع حاجة لبعض المصروفات البسيطة في السمكرة والتكييف.

ومع جاهزية الترخيص لمدة طويلة، تصبح السيارة صفقة ملفتة في شريحة أقل من 400 ألف جنيه.