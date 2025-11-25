قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة وبطارية جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

سماعات أذن لاسلكية
سماعات أذن لاسلكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة هونر رسميًا سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds S خلال حدث إطلاق سلسلة Honor 500. 

تتوفر السماعات بألوان الأزرق والوردي والأبيض، وستُطرح للبيع في الصين ابتداءً من 27 نوفمبر بسعر 299 يوانًا (42 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات سماعات Honor Earbuds S
 

مواصفات سماعات Honor Earbuds S
 

تُركز سماعات Honor Earbuds S على عزل الضوضاء وسهولة الاستخدام اليومي تشير Honor إلى أن الأداء الفعلي قد يختلف بناءً على ملاءمة طرف الأذن، وشكل قناة الأذن، وكيفية ارتداء السماعات

 كما تتضمن السماعات ميكروفونًا مزدوجًا بتقنية الذكاء الاصطناعي لخفض ضوضاء المكالمات، مما يُساعد على تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية للحصول على صوت أكثر وضوحًا.

سماعات هونر إيربادز S
 

تتميز كل سماعة بمشغل ديناميكي بقطر 12.4 مم مصمم  للحفاظ على الوضوح عبر مختلف الترددات. تدعم السماعات الصوت المكاني مع إعدادات مسبقة للموسيقى والأفلام والألعاب.

 تستخدم Honor تقنية مخصصة لتوفير أداء أفضل في الترددات المنخفضة مع الحفاظ على جودة الصوت لتجربة استماع غامرة.

من حيث أداء البطارية، تدوم سماعات الأذن حتى 9.5 ساعات بشحنة واحدة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. تزيد علبة الشحن من عمر البطارية الإجمالي إلى 42.5 ساعة كما تدعم الشحن السريع، حيث يوفر شحن سريع لمدة 10 دقائق ما يصل إلى ثلاث ساعات من التشغيل. يزن كل سماعة حوالي 5.3 جرام. يهدف تصميمها المنحني المريح إلى توفير راحة طويلة الأمد أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

سماعات هونر إيربادز S
 

تدعم سماعات الأذن ميزات اتصال مريحةيدعم تطبيق Honor AI Space ميزة "العثور على سماعات الأذن" مع تنبيه رنين. 

تتميز سماعات Earbuds S بعناصر تحكم لمسية سهلة الاستخدام لتشغيل الموسيقى والمكالمات والتبديل بين وضعي إلغاء الضوضاء وميزة مقاومة للغبار والرذاذ بمعيار IP54، مما يتيح استخدامها دون قلق أثناء التمرين أو المطر الخفيف أو الأنشطة الخارجية. كما تدعم تنسيق الأجهزة المتعددة مع منتجات Honor الأخرى لتحقيق إنتاجية وترفيه أكثر سلاسة.

