شوبير يكشف كواليس انفجار أزمة نهائي السلة بين الأهلي والاتحاد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل مثيرة حول أزمة مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة.

وأوضح شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" أن الأحداث بدأت بشكل غير متوقع في مباراة فريق تحت 18 سنة.

وأشار إلى أن الأهلي كان متفوقًا بفارق كبير، وعندما تبقى خمس ثوانٍ على نهاية المباراة، قام لاعب من الاتحاد بخطف الكرة، لكنه بدلًا من بدء هجمة لفريقه، ألقى الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي على دكة البدلاء. الأمر الذي أثار خلافًا بين اللاعبين وتوترًا بين الجمهور الحاضر في الملعب.

وتدخلت قوات الأمن سريعًا، وقررت إقامة مباراة الفريق الأول بدون جمهور تفاديًا لأي مشاكل. وفي خضم إخلاء الملعب، شعر جمهور الاتحاد بالقلق من إمكانية إخراجهم بينما يبقى جمهور الأهلي، ورغم محاولات نادي الاتحاد لتأجيل المباراة، أصر الأهلي على خوضها في موعدها المحدد.