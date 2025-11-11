«سيدات سلة الأهلي» يواجه سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً على صالة الشباب والرياضة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز، قبل مباراة الإياب والتي تقام يوم الخميس المقبل.

ويلتقي فريق انسات سلة الأهلي تحت 18 سنة مع سبورتنج اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على صالة الشباب والرياضة.

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.