الأسهم الآسيوية ترتفع مدعومة بانتعاش قطاع التكنولوجيا وآمال خفض الفائدة الأمريكية

أ ش أ

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الارتفاعات المسائية لنظيراتها في بورصة وول ستريت، كما عزز تنامي الثقة باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

كانت البورصات الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي الأفضل أداءً، إذ صعد مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 1.2%، فيما أضاف مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 0.9%؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتحسنت شهية المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا بدعم من التفاؤل حول نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من "جوجل"، مع تقارير تتحدث عن نية الشركة تطوير رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها.

وصعدت الأسهم الصينية أيضًا مع تعافي أسهم التكنولوجيا والرقائق المحلية، إذ ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.4%، ومؤشر "شنجهاي المركب" بنسبة 1.2%.

وعن اليابان، تخلفت الأسهم اليابانية عن نظرائها في المنطقة بعد عطلة طويلة، إذ ارتفع مؤشر "نيكي225" بنسبة 0.6% بينما استقر مؤشر "توبكس" دون تغير يُذكر.

وبرغم صعود أسهم التكنولوجيا، تأثر أداء السوق اليابانية بالتقلبات المستمرة بشأن أوضاع المالية العامة في البلاد، خصوصًا مع استعداد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لزيادة الإنفاق.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل في الجلسات الأخيرة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ عقود والمسجلة الأسبوع الماضي.

كما أثقلت المخاوف المرتبطة بالخلاف الدبلوماسي بين طوكيو وبكين على السوق اليابانية، خصوصًا في قطاعات السفر والترفيه، بعد ورود تقارير عن إلغاء آلاف السياح الصينيين رحلاتهم إلى اليابان.

وتراجعت أسهم "إيه إن إيه هولدينجز" المجموعة اليابانية القابضة لخدمات النقل الجوي بنسبة 0.6% و"الخطوط الجوية اليابانية" بنسبة 1.8%، كما هبطت أسهم شركات الطيران الصينية امتدادًا لخسائرها السابقة.

كان أداء باقي الأسواق الآسيوية باهتًا، حيث تراجع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي قليلًا، وكذلك مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة.

وأشارت العقود المستقبلية لمؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى افتتاح مستقر، بعد أن هبط المؤشر عن مستوى 26 ألف نقطة في الجلسة السابقة.