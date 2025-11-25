مسئول روسي: موسكو تلعب دورًا محوريًا في مواجهة أزمات الطاقة العالمية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو تواصل لعب دور محوري في مواجهة أزمات الطاقة العالمية، فإمدادات الوقود وموارد الطاقة الروسية تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الصديقة.



وقال نوفاك، خلال كلمته في منتدى أعمال الطاقة (الروسي–الصيني)، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يشكل عنصرًا أساسيًا في ضمان استقرار الأسواق ويحمل طابعًا استراتيجيًا ويشكل عنصرًا محوريًا في العلاقات الثنائية" .. مشيرا إلى أن روسيا ستبقى موردًا موثوقًا للكهرباء والنفط للصين.



وأوضح أن الطاقة تحتل مكانة محورية في هيكل التعاون العملي بين روسيا والصين، حيث تمثل نقطة نمو للتعاون الثنائي وتطلق العنان لإمكانيات هائلة، كما يتم مناقشة زيادة صادرات النفط الروسية في ضوء سماح الاتفاقيات الحكومية الدولية بتمديد إمدادات النفط عبر كازاخستان حتى عام 2033، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال توريد المعدات والخدمات لقطاع النفط والغاز.



ويعد المنتدى منصة مؤسسية رئيسية للتعاون العملي بين موسكو وبكين في مجال الطاقة، حيث يناقش الجانبان بصورة دورية سبل تطوير المشروعات المشتركة وتسهيل تنفيذها، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.