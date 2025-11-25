محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب ولم يتم رصد أي مخالفات

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم /الثلاثاء/، أن اليوم الأول من انتخابات النواب سجل إقبالا كبيرا، وقدم المواطنين صورة مشرفة تعكس حرصهم على وطنهم، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال اليوم الأول من الانتخابات.



وقال مجاورـ مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري ـ إن محافظة شمال لها طبيعة خاصة ومواطنيها حريصون على المشاركة في أي فعالية وطنية، مشيرا إلى الطبيعة القبلية لشعب سيناء فلديهم عادات وتقاليد صارمة وحرص على الوقوف بجوار بعضهم البعض في الانتخابات.



وأضاف أن غرفة العمليات المحافظة تنسق بشكل متواصل مع غرفة عمليات التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، مضيفا أنه يقوم بمتابعة جميع اللجان صوت وصورة من خلال غرفة عمليات المحافظة.



وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.



وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

