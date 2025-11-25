قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا ترحب جزئياً بمقترح الولايات المتحدة لأوكرانيا وتشترط التفاوض

وزير الخارجية الالماني
وزير الخارجية الالماني
القسم الخارجي

أكّد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ترحيب ألمانيا بتطوير المقترح الأمريكي المقدم من واشنطن بشأن أوكرانيا، لكنه شدّد على أن الخطة ليست نهائية وتحتاج لمزيد من النقاش. 

جاءت تصريحات فاديفول خلال اجتماع وزاري في بروكسل، حيث وصف مقترح الولايات المتحدة الذي يحتوي على 28 نقطة بأنه «قائمة قضايا عاجلة يجب التفاوض بشأنها بين أوكرانيا وروسيا»، وليس وثيقة إنهاء حرب جاهزة للتنفيذ الفوري. 

وأكد الوزير الألماني أن موقف بلاده يتماشى مع التوجه الأوروبي الأوسع الداعم لأوكرانيا، مضيفًا: «نريد أن نضمن أن أوكرانيا تناقش هذه النقاط من موقع قوة». 

واعتبر أنه ليس من المهم لبرلين أن تكون «حكمًا» في المفاوضات، بل داعمة كييف في جهودها للدفاع عن حريتها وأمن أوروبا. 

لكن التصريحات الألمانية لم تخلُ من الانتقادات: وصف فاديفول المقترح بأنه «ليس خطة حقيقية» بقدر ما هو «مجرد قائمة موضوعات»، مؤكدًا على أن تحديد التفاصيل الملزمة يجب أن يأتي من أطراف التفاوض (أوكرانيا وروسيا) وليس من خارجهما. 

وتثير الخطة الأمريكية جدلاً واسعًا لدى خصوم وعواصم غربية، لاحتوائها على تنازلات كبيرة من جانب أوكرانيا، مثل التنازل عن أجزاء من الأراضي الشرقية، والتعهد بعدم الانضمام لحلف الناتو، إلى جانب عدم وجود آليات مراقبة غربية على وقف إطلاق النار. 

من جهتها، أعربت بعض الدول الأوروبية عن ترحيب حذر بالمقترح بعد تعديله مؤخرًا. حيث أفادت تقارير بأن واشنطن وكييف توصّلا إلى إطار سلام محدث، وفُهم أن بعض النقاط قد أُعيدت صياغتها لتقليل المخاوف من أنها تميل لصالح روسيا. 

ويعكس الموقف الألماني توازناً دقيقاً بين الدعم القوي لأوكرانيا من جهة، والتحذير من قبول اتفاق غير عملي أو غير عادل من جهة أخرى.

وترحب برلين بالمبادرة الأمريكية، لكنها تصرّ على أن يكون إطار السلام عملية تفاوضية حقيقية، قائمة على ضمانات وموقع تفاوضي قوي لكييف.

يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني واشنطن أوكرانيا بروكسل روسيا إنهاء حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

الهيئة العامة

الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق التأمين وحماية العملاء

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

مجلس الإدارة

وزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد