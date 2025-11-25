قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
وزير الداخلية اليمني: استهداف موكب محافظ تعز هجوم دموي وعمل إجرامي

أدان وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بقوة الهجوم الدموي الذي استهدف موكب محافظ تعز، النائب نبيل شمسان، ووصفه بأنه “عمل إجرامي” يهدف إلى “خدمة ميليشيات الحوثي وزعزعة أمن واستقرار المحافظة”، وفق تغريدة من حساب الداخلية اليمنية على موقع "X".

جاءت تصريحات الوزير بعد إطلاق النار على موكب شمسان، في منطقة نجد البَرْد على طريق جبلي بمحافظة لحج المجاورة لتعز، ما أسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه وجرح آخرين، بحسب بيان رسمي لمحافظة تعز. 

في اتصال هاتفي مع المحافظ نبيل شمسان، عبّر اللواء حيدان عن قلقه العميق، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستلاحق منفّذي الهجوم وتقديمهم للعدالة. 

بحسب تقرير من موقع “يمن الآن”، فإن الوزير يسعى إلى كشف الجناة وتعزيز التنسيق مع القوات العسكرية في محاور تعز لضمان أمن المحافظة. 

من جانبها، أوضحت قيادة محافظة تعز، في بيان، أن الهجوم يُعد جزءًا من مخططات “عناصر مسلحة خارجة عن القانون” لا تخدم سوى الحوثيين، في محاولة “تقويض هيبة الدولة واستقرار المواطنين”. 

هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار التوترات الأمنية في محافظة تعز، التي تعاني من صراع مسلح بين القوات التابعّة للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي. 

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء إبراهيم حيدان هو وزير الداخلية منذ ديسمبر 2020، ويشغل منصبه في حكومة مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دولياً. 

من جانب آخر، أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بشدة “المحاولة الإجرامية” التي وصفتها بـ “الغادرة والجبّانة”، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هدفه زرع الفوضى وتقويض السكينة العامة في المجتمع. 

وفي تعليق أمني، قال ركن أركان حرب محور تعز، العميد عبد العزيز المجيدي، إن الهجوم يعكس “إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد” واستهداف القيادات المدنية والعسكرية.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني ستلاحق المهاجمين بالأسلوب القانوني المناسب. 

ختامًا، تشكّل هذه الحادثة تحديًا أمنيًا كبيرًا للحكومة المعترف بها شرعياً، في ظل الحاجة إلى ضبط الساحات المتوترة وتعزيز الاستقرار في تعز، إحدى المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية في الصراع اليمني.

