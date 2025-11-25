وزير الداخلية اليمني: استهداف موكب محافظ تعز هجوم دموي وعمل إجرامي

أدان وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بقوة الهجوم الدموي الذي استهدف موكب محافظ تعز، النائب نبيل شمسان، ووصفه بأنه “عمل إجرامي” يهدف إلى “خدمة ميليشيات الحوثي وزعزعة أمن واستقرار المحافظة”، وفق تغريدة من حساب الداخلية اليمنية على موقع "X".

جاءت تصريحات الوزير بعد إطلاق النار على موكب شمسان، في منطقة نجد البَرْد على طريق جبلي بمحافظة لحج المجاورة لتعز، ما أسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه وجرح آخرين، بحسب بيان رسمي لمحافظة تعز.

في اتصال هاتفي مع المحافظ نبيل شمسان، عبّر اللواء حيدان عن قلقه العميق، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستلاحق منفّذي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

بحسب تقرير من موقع “يمن الآن”، فإن الوزير يسعى إلى كشف الجناة وتعزيز التنسيق مع القوات العسكرية في محاور تعز لضمان أمن المحافظة.

من جانبها، أوضحت قيادة محافظة تعز، في بيان، أن الهجوم يُعد جزءًا من مخططات “عناصر مسلحة خارجة عن القانون” لا تخدم سوى الحوثيين، في محاولة “تقويض هيبة الدولة واستقرار المواطنين”.

هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار التوترات الأمنية في محافظة تعز، التي تعاني من صراع مسلح بين القوات التابعّة للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء إبراهيم حيدان هو وزير الداخلية منذ ديسمبر 2020، ويشغل منصبه في حكومة مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دولياً.

من جانب آخر، أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بشدة “المحاولة الإجرامية” التي وصفتها بـ “الغادرة والجبّانة”، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هدفه زرع الفوضى وتقويض السكينة العامة في المجتمع.

وفي تعليق أمني، قال ركن أركان حرب محور تعز، العميد عبد العزيز المجيدي، إن الهجوم يعكس “إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد” واستهداف القيادات المدنية والعسكرية.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني ستلاحق المهاجمين بالأسلوب القانوني المناسب.

ختامًا، تشكّل هذه الحادثة تحديًا أمنيًا كبيرًا للحكومة المعترف بها شرعياً، في ظل الحاجة إلى ضبط الساحات المتوترة وتعزيز الاستقرار في تعز، إحدى المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية في الصراع اليمني.