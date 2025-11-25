قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الذهب يواصل صعوده بدعم رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر

أ ش أ

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار تأثير التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,145.57 دولارا للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 4,180.0 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات CME FedWatch ارتفاع توقعات الأسواق إلى 77.2% لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في 9-10 ديسمبر، مقارنة بـ41.8% الأسبوع الماضي، وذلك بعد تصريحات مائلة للتيسير صدرت عن مسؤولين في البنك المركزي.

وينظر إلى احتمالات خفض الفائدة باعتبارها عامل دعم رئيسي للأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، خاصة مع تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.

وكان المعدن الأصفر قد سجل مستويات قياسية عدة هذا العام مع إقدام الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماعيه الماضيين.

كما ساهمت التوترات المتصاعدة بين الصين واليابان، إضافة إلى المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الإنفاق المالي في الاقتصادات المتقدمة، في تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.5% إلى 1,570.65 دولارا للأوقية، وصعدت الفضة الفورية بنسبة 0.8% إلى 51.5555 دولارا للأوقية.
كما قفزت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2% إلى 10,887.0 دولارا للطن.


وتبقى تحركات المعادن محدودة نسبياً مع ترقب الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي يتوقع أن تشكل آخر الإشارات المتاحة للفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب في ديسمبر.


ومن المقرر إعلان بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في وقت لاحق اليوم، يليها غداً صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم.
 

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
