الذهب يواصل صعوده بدعم رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار تأثير التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,145.57 دولارا للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 4,180.0 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات CME FedWatch ارتفاع توقعات الأسواق إلى 77.2% لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في 9-10 ديسمبر، مقارنة بـ41.8% الأسبوع الماضي، وذلك بعد تصريحات مائلة للتيسير صدرت عن مسؤولين في البنك المركزي.

وينظر إلى احتمالات خفض الفائدة باعتبارها عامل دعم رئيسي للأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، خاصة مع تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.

وكان المعدن الأصفر قد سجل مستويات قياسية عدة هذا العام مع إقدام الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماعيه الماضيين.

كما ساهمت التوترات المتصاعدة بين الصين واليابان، إضافة إلى المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الإنفاق المالي في الاقتصادات المتقدمة، في تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.5% إلى 1,570.65 دولارا للأوقية، وصعدت الفضة الفورية بنسبة 0.8% إلى 51.5555 دولارا للأوقية.

كما قفزت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2% إلى 10,887.0 دولارا للطن.



وتبقى تحركات المعادن محدودة نسبياً مع ترقب الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي يتوقع أن تشكل آخر الإشارات المتاحة للفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب في ديسمبر.



ومن المقرر إعلان بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في وقت لاحق اليوم، يليها غداً صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم.

