بحضور رئيس الوزراء.. مراسم توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يشهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكولات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية، الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأعرب وزير التعليم والجدارة الإيطالي عن سعادته لتواجده في مصر لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر والذي يمثل خطوة مهمة لتعاون مع مصر.

وقال إن إيطاليا تعمل على تنمية التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل في إيطاليا، لافتا إلى أن هذا ينمي الأيدي المهارة في إيطاليا لتواكب سوق العمل كما نقدم أنشطة تعليمية داخل المدارس تهدف إلى خلق كفاءات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.