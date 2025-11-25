وسط حالة من الانضباط والتنظيم.. توافد المواطنين على لجان الإسماعيلية في انتخابات النواب

قالت أسماء خليل، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة الإسماعيلية، إن اللجان الانتخابية بدأت استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وسط حالة من الانضباط والتنظيم، موضحة أنها تتواجد داخل نطاق الدائرة الثانية بمدينة القنطرة غرب أمام مجمع معاهد فتيات الأزهر، حيث شهدت اللجنة إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى، إذ تجمع المواطنون أمام المقر الانتخابي ابتداءً من الثامنة والنصف في انتظار فتح الأبواب.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلقّ أي شكاوى حتى الآن، وأن العملية الانتخابية تسير بسلاسة في مختلف اللجان، مشيرة إلى أن لجان الإسماعيلية الثلاث شهدت أمس إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ ففي الدائرة الأولى حضر عدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات، بينما استقبلت الدائرة الثانية العائلات وكبار السن إلى جانب مشاركة واسعة من السيدات، أما الدائرة الثالثة فغلب عليها حضور كبار السن.

وأكدت أن المحافظة جهّزت 182 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليوني ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، مع توفير كل الاحتياجات اللوجستية لضمان عملية انتخابية ميسّرة.