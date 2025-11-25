قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
توك شو

وسط حالة من الانضباط والتنظيم.. توافد المواطنين على لجان الإسماعيلية في انتخابات النواب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت أسماء خليل، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة الإسماعيلية، إن اللجان الانتخابية بدأت استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وسط حالة من الانضباط والتنظيم، موضحة أنها تتواجد داخل نطاق الدائرة الثانية بمدينة القنطرة غرب أمام مجمع معاهد فتيات الأزهر، حيث شهدت اللجنة إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى، إذ تجمع المواطنون أمام المقر الانتخابي ابتداءً من الثامنة والنصف في انتظار فتح الأبواب. 

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلقّ أي شكاوى حتى الآن، وأن العملية الانتخابية تسير بسلاسة في مختلف اللجان، مشيرة إلى أن لجان الإسماعيلية الثلاث شهدت أمس إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ ففي الدائرة الأولى حضر عدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات، بينما استقبلت الدائرة الثانية العائلات وكبار السن إلى جانب مشاركة واسعة من السيدات، أما الدائرة الثالثة فغلب عليها حضور كبار السن. 

وأكدت أن المحافظة جهّزت 182 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليوني ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، مع توفير كل الاحتياجات اللوجستية لضمان عملية انتخابية ميسّرة.

