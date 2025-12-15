قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحية من القلب.. شيكابالا يشكر جمهور ورابطة الزمالك في قطر

شيكابالا
شيكابالا
سارة عبد الله

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، رسالة لجمهور ورابطة الزمالك في قطر، بعد الترحيب الكبير له.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على فيسبوك: "تحية من القلب لرابطة الزمالك في قطر تحية لجمهور الزمالك العظيم حصن الزمالك الاول والأخير شكراً على الدعم الحقيقي، والحب اللي مش محتاج مقابل، والمساندة اللي دايمًا بتوصل في أي مكان".

وتابع: “وجودكم وتشجيعكم فخر لأي لاعب بيلبس تيشيرت الزمالك، ورسالة إن الزمالك دائما  خلفه رجالة أوفياء في كل حتة في العالم ربنا يديم المحبة، ودائمًا الزمالك بيجمع ولاده في اي مكان في العالم”. 

من جانب آخر، خرج محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، بتصريحات قوية وواضحة كشف خلالها حقيقة مشاعره بعد بيان مجلس إدارة النادي بشأن رفض الحصول على قطعة أرض بديلة لأرض أكتوبر، مؤكدًا أن حديثه لا يأتي من باب الشكوى أو لعب دور الضحية، وإنما بدافع الحرص على مستقبل القلعة البيضاء.

رسالة واضحة: نحتاج المساندة لا الشكوى

أكد شيكابالا أن الزمالك لا يسعى لتصوير نفسه كضحية، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دعم حقيقي من الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن الأزمات الحالية أكبر من أي وقت مضى وتتطلب حلولًا جذرية تضمن استقرار النادي واستمراره.

مقارنة مؤلمة بالمشاركات الدولية

وتحدّث قائد الزمالك بصراحة عن شعوره عند متابعة نادي بيراميدز في البطولات الدولية، قائلًا إن الأمر يسبب له حزنًا كبيرًا، ليس اعتراضًا على نجاح الآخرين، ولكن لأنه يتمنى رؤية الزمالك في نفس المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره. وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة الزمالك للمحافل القارية والعالمية من جديد.

ليس ضد المجلس.. ولكن أين الحلول؟

وأوضح شيكابالا أنه لا يقف ضد مجلس إدارة الزمالك، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أفكار وحلول عملية، وليس الاكتفاء بتوضيح الأزمات فقط، مشيرًا إلى أن الجماهير تنتظر خطوات حقيقية تعيد الاستقرار للنادي على كل المستويات.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك قطر رابطة الزمالك في قطر شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

مفاي الجمهورية خلال كلمته في الندوة الدولية الثانية للإفتاء

مفتي الجمهورية يؤكد: الفتوى ليست رفاهية معرفية بل مهمة إنقاذ في زمن الأزمات

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد