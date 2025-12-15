تحية من القلب.. شيكابالا يشكر جمهور ورابطة الزمالك في قطر

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، رسالة لجمهور ورابطة الزمالك في قطر، بعد الترحيب الكبير له.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على فيسبوك: "تحية من القلب لرابطة الزمالك في قطر تحية لجمهور الزمالك العظيم حصن الزمالك الاول والأخير شكراً على الدعم الحقيقي، والحب اللي مش محتاج مقابل، والمساندة اللي دايمًا بتوصل في أي مكان".

وتابع: “وجودكم وتشجيعكم فخر لأي لاعب بيلبس تيشيرت الزمالك، ورسالة إن الزمالك دائما خلفه رجالة أوفياء في كل حتة في العالم ربنا يديم المحبة، ودائمًا الزمالك بيجمع ولاده في اي مكان في العالم”.

من جانب آخر، خرج محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، بتصريحات قوية وواضحة كشف خلالها حقيقة مشاعره بعد بيان مجلس إدارة النادي بشأن رفض الحصول على قطعة أرض بديلة لأرض أكتوبر، مؤكدًا أن حديثه لا يأتي من باب الشكوى أو لعب دور الضحية، وإنما بدافع الحرص على مستقبل القلعة البيضاء.

رسالة واضحة: نحتاج المساندة لا الشكوى

أكد شيكابالا أن الزمالك لا يسعى لتصوير نفسه كضحية، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دعم حقيقي من الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن الأزمات الحالية أكبر من أي وقت مضى وتتطلب حلولًا جذرية تضمن استقرار النادي واستمراره.

مقارنة مؤلمة بالمشاركات الدولية

وتحدّث قائد الزمالك بصراحة عن شعوره عند متابعة نادي بيراميدز في البطولات الدولية، قائلًا إن الأمر يسبب له حزنًا كبيرًا، ليس اعتراضًا على نجاح الآخرين، ولكن لأنه يتمنى رؤية الزمالك في نفس المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره. وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة الزمالك للمحافل القارية والعالمية من جديد.

ليس ضد المجلس.. ولكن أين الحلول؟

وأوضح شيكابالا أنه لا يقف ضد مجلس إدارة الزمالك، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أفكار وحلول عملية، وليس الاكتفاء بتوضيح الأزمات فقط، مشيرًا إلى أن الجماهير تنتظر خطوات حقيقية تعيد الاستقرار للنادي على كل المستويات.