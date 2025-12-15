خالد الغندور يكشف موقف ثلاثي الزمالك من مباراة الحرس

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات إصابات ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبد الله السعيد وأحمد ربيع ونبيل دونجا، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد الغندور أن عبد الله السعيد وأحمد ربيع سيغيبان عن مباراة حرس الحدود المقبلة بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة، حيث يعاني السعيد من شد في العضلة الخلفية، بينما يشكو ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ما يحول دون جاهزيتهما للمشاركة.

وأشار إلى تزايد فرص لحاق نبيل دونجا بالمواجهة، بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، إذ يعاني اللاعب من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن دونجا يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف، سيتم على ضوئه حسم موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء.