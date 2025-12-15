الزمالك يحسم موقفه من رحيل عدي الدباغ في ميركاتو الشتاء

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من احتمالية رحيل الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في حال وصول عروض رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية بين اللاعب وإدارة النادي.

وأكد المصدر أن عدي الدباغ لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن للرحيل عن الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي لم تصله أي مخاطبات بخصوص انتقال اللاعب.

وأضاف أنه في حال وصول عروض خلال الفترة المقبلة، سيتم دراستها بعناية وبما يحقق مصلحة الفريق، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني وإدارة الكرة.

وأوضح المصدر أن أزمة الدباغ مع إدارة الزمالك انتهت بعد صرف جزء من مستحقاته المالية خلال الساعات الماضية، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.