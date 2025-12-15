قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف جديد للزمالك مع المغربي عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة نادي الزمالك تجاه اللاعب عبد الحميد معالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك يرغب في عودة المغربي عبد الحميد معالي وعدم رحيله وإقناعه بعدم فسخ التعاقد”.

من جانب آخر، سيطر الرفض التام داخل نادي الزمالك على فكرة التفريط في لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأيمن، لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك رغم الضغوط التي بدأ اللاعب نفسه يمارسها لفتح باب الرحيل.

ويراهن مسئولو الزمالك على استمرار تألق خوان بيزيرا في المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أمل حصد لقب كبير يضاف إلى سجل الفريق خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه، يخطط الزمالك لتسويق النجم البرازيلي في نهاية الموسم الحالي، في حال تطور مستواه، مقابل مالي ضخم لا يقل عن 7 ملايين دولار، وهو ما سيشكل استفادة مالية كبيرة للنادي.

ويؤكد مسئولو القلعة البيضاء أن الحفاظ على لاعبين مؤثرين مثل بيزيرا يُعد جزءًا من خطط استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، دون التأثر بالضغوط الخارجية أو رغبة اللاعب في الرحيل.

الزمالك عبد الحميد معالي نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

الهبّاش

الهبّاش: الشعب الفلسطيني باقٍ ومرابط.. والقدس ستظل بوابة نهوض الأمة

ارتفاع عدد قتلى السيول في المغرب إلى 37 شخصا

ارتفاع عدد وفيات السيول في المغرب إلى 37 شخصا

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد