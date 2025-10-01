قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

آية التيجي

تبحث الكثير من الأمهات عن بدائل صحية للانشون واللحوم المصنعة، التي غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية غير مرغوبة، خصوصًا عند تحضير سندوتشات المدرسة أو العمل. 

ومن أبرز هذه البدائل تأتي صدور الدجاج الباردة المدخنة، التي تتميز بمذاق لذيذ، وفوائد غذائية عالية، وسهولة التحضير في المنزل مع إمكانية تخزينها بالثلاجة لاستخدامها طوال الأسبوع.

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج الفيليه.

كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الخل والعسل وزيت الزيتون والتوابل جيدًا.

ـ أضيفي صدور الدجاج وقلّبيها حتى تتغطى بالكامل بالتتبيلة.

ـ غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة من ساعتين وحتى ليلة كاملة لضمان أفضل طعم.

ـ سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق زبدة.

ـ غطي الصينية بورق فويل واتركيها بالفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى تنضج.

ـ بعد إخراجها، اتركيها لتبرد تمامًا، ثم احفظيها في علبة محكمة بالثلاجة.

ـ عند الاستخدام، قطعيها شرائح رفيعة مثل اللانشون وقدميها في السندوتشات أو السلطات.

فوائد صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

ـ خالية من المواد الحافظة الضارة.

ـ مصدر غني بالبروتين الضروري لنمو الأطفال.

ـ خيار عملي وصحي لتحضير وجبات سريعة.

ـ تضيف نكهة مميزة للسندوتشات والسلطات.

