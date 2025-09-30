ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ظهر فيروس HFMD في إحدى مدارس المريوطية اللغات مما أثار ذعر بين الأهالي .



وقالت مدرسة المريوطية أنه تم رصد 4 حالات مصابة بفيروس (Hand, Foot and Mouth Disease) والمعروف باسم HFMD وهو فيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه في غضون أيام قليلة دون أية مضاعفات.

خطورة فيروس HFMD



يعد فيروس HFMD من الأمراض محدودة الخطورة ونادرا ما يسبب مضاعفات قوية ولكنه عندما يتم إهمال العلاج يمكن أن يسبب التهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ.

علامات الخطر





وفقا لموقع مركز السيطرة على الامراض الأمريكي فإن علامات الخطر التى تكشف الحالات الشديدة من فيروس HFMD هى

راجع الطبيب بسرعة بشأن فيروسHFMD إذا كان طفلك يعانى من الاتى:

لا يستطيع الشرب جيدًا مصاب بالجفاف.

يعاني الطفل من حمى تستمر لأكثر من 3 أيام.

لديه جهاز مناعي ضعيف (قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض).

يعاني من أعراض شديدة .

لديه أعراض لا تتحسن بعد 10 أيام.

إ صغير جدًا خصوصًا عندما يكون عمره أقل من 6 أشهر.



عادةً ما يستطيع الأطباء تشخيص مرض اليد والقدم والفم (HFMD) بفحص الطفح الجلدي مع مراعاة عمر الطفل وأعراضه الأخرى وفي بعض الأحيان، قد يجمعون عينات من حلق الطفل أو برازه، ثم يرسلونها إلى المختبر لفحص الفيروس الجديد.