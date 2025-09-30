قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ظهر فيروس HFMD في إحدى مدارس المريوطية اللغات مما أثار ذعر بين الأهالي .


وقالت مدرسة المريوطية أنه تم رصد 4 حالات مصابة بفيروس (Hand, Foot and Mouth Disease) والمعروف باسم HFMD وهو فيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه في غضون أيام قليلة دون أية مضاعفات.

خطورة فيروس HFMD


يعد فيروس HFMD من الأمراض محدودة الخطورة ونادرا ما يسبب مضاعفات قوية ولكنه عندما يتم إهمال العلاج يمكن أن يسبب التهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ.

علامات الخطر 



وفقا لموقع مركز السيطرة على الامراض الأمريكي فإن علامات الخطر التى تكشف الحالات الشديدة من فيروس HFMD هى

راجع الطبيب بسرعة بشأن فيروسHFMD إذا كان طفلك يعانى من الاتى:

حمى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

لا يستطيع الشرب جيدًا مصاب بالجفاف.
يعاني الطفل من حمى تستمر لأكثر من 3 أيام.
لديه جهاز مناعي ضعيف (قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض).
يعاني من أعراض شديدة .
لديه أعراض لا تتحسن بعد 10 أيام.
إ صغير جدًا خصوصًا عندما يكون عمره أقل من 6 أشهر.


عادةً ما يستطيع الأطباء تشخيص مرض اليد والقدم والفم (HFMD) بفحص الطفح الجلدي مع مراعاة عمر الطفل وأعراضه الأخرى وفي بعض الأحيان، قد يجمعون عينات من حلق الطفل أو برازه، ثم يرسلونها إلى المختبر لفحص الفيروس الجديد.

بالصور

المدارس
