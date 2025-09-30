قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة العالمية: مصر على رأس الدول التي استقبلت المصابين من غزة
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويحدد علاقة المواطن بالدولة
إنفانتينو يدعو للسلام ومنظمة العفو تطالب باستبعاد الكيان من فيفا ويويفا
حصن منيع ويحمي مصر.. السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة
بعد ما ضربوا بعض.. جلسة صلح عرفية بين معلمي التاريخ بمدرسة ميت حلفا في القليوبية.. صور
مفتي الجمهورية يشيد بدور التنظيم والإدارة في دعم مسيرة تطوير دار الإفتاء
دور أشرف مروان في حرب أكتوبر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي وفق القانون الدولي
رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس
عباس شراقي: سياسة التشغيل الأحادي لسد النهضة وراء فيضانات السودان الأخيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية تجنب تدخل الجيش الأمريكي في النزاعات الإقليمية ما أمكن.

وفي حديثه أمام كبار قادة الجيش الأمريكي، قال ترامب: "نسعى لتسوية الوضع في الشرق الأوسط، رغم أن الأمر بالغ الصعوبة".

 وأضاف: "نراقب عن كثب هذه المنطقة المتقلبة من العالم، ونعمل على إبقائها مستقرة حتى لا نضطر لاستخدام قواتنا هناك".

وشدد ترامب على أن بلاده ترغب في الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لاستخدامها في مهام أخرى غير التدخل في النزاعات بالشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن نية إدارته تأسيس "مجلس سلام" دولي بشأن قطاع غزة، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين.

وأوضح أن الخطة المطروحة تنص على خيارين أمام حركة حماس: إما القبول بمبادرة السلام، أو مواجهة ما وصفه بـ"نهاية مؤسفة للغاية".

وحظيت خطة ترامب، التي تتألف من 20 بندا، بدعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات في غزة بدعم دولي، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تدير شؤون القطاع، مكونة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم خبراء محليين ودوليين.

وستكون اللجنة تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي، برئاسة ترامب وشخصيات دولية أخرى، كما سترافقها قوة دولية لحفظ الاستقرار تتولى مسؤولية الأمن ونزع سلاح الفصائل.

