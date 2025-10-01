قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور
«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه
مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
آية التيجي

مع حلول فصل الخريف وتغير درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بـ نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية، ما يجعل تقوية جهاز المناعة ضرورة أساسية لحماية الجسم من الفيروسات التنفسية. 

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

ويؤكد خبراء المناعة، أن تعزيز الدفاعات الطبيعية لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من العادات الصحية اليومية واللقاحات الوقائية والتغذية المتوازنة، وهي:

ـ اللقاحات الموسمية أساس الحماية: 

ويؤكد الأطباء أن تلقي لقاح الأنفلونزا يقلل من فرص الإصابة أو يخفف الأعراض بشكل كبير، خاصة لدى كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

ـ التغذية المتوازنة: 

تناول أطعمة غنية بـ فيتامين C مثل الحمضيات والفلفل الرومي، وفيتامين D المتوفر في الأسماك الدهنية وصفار البيض، إلى جانب الزنك الموجود في اللحوم والبقوليات والمكسرات.

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

ـ شرب الماء والنوم الكافي:

ويساعد ترطيب الجسم والنوم 7–8 ساعات يوميًا في رفع كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

ـ النشاط البدني المعتدل: ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام تعزز الدورة الدموية وتقوي المناعة.

ـ العادات الصحية اليومية: غسل اليدين باستمرار، تجنب لمس الوجه، وتهوية المنازل وأماكن العمل بانتظام لتقليل فرص انتقال الفيروسات.

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

الأطعمة الخارقة لتقوية المناعة

ـ فيتامين C: 

موجود بكثرة في الحمضيات والكيوي والفراولة، كما أن الفلفل الملون يحتوي على كميات تفوق البرتقال.

ـ فيتامين D: 

ينظم الاستجابة المناعية، ويتوفر في السلمون والماكريل وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة.

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

ـ الزنك: 

عنصر مهم للنمو والتئام الجروح ودعم المناعة، ويوجد في اللحوم الحمراء، البقوليات، وبذور اليقطين.

ـ مضادات الأكسدة: 

مثل الثوم، الزنجبيل، الكركم، والشاي الأخضر، التي تساهم في محاربة الالتهابات والعدوى.

ـ البروبيوتيك والألياف: موجودة في الزبادي والمخللات المخمرة والفواكه مثل الموز والتفاح، وتدعم صحة الأمعاء التي تُعد مركز المناعة الأول في الجسم.

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

ويشدد الأطباء أن مواجهة الفيروسات الموسمية تتطلب التزامًا بنظام حياة صحي متكامل، يجمع بين التطعيمات الوقائية والتغذية السليمة والعادات اليومية الصحية. وبذلك يمكن تقليل فرص الإصابة بـ نزلات البرد والأنفلونزا والحفاظ على الصحة في فصل الخريف.

تقوية المناعة نزلات البرد الأنفلونزا فيتامين C فيتامين D الزنك مضادات الأكسدة التغذية الصحية في الخريف الوقاية من الفيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

النائب عاطف المغاوري

نائب التجمع: أي إجراءات تصب في مصلحة المواطن ستحظى بدعمنا الكامل

الغزل والنسيج

نواب البرلمان: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في الغزل والنسيج إنقاذ اقتصادي واستثمار رشيد للمال العام

حزب مستقبل وطن

أمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة

بالصور

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد