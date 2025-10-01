مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

مع حلول فصل الخريف وتغير درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بـ نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية، ما يجعل تقوية جهاز المناعة ضرورة أساسية لحماية الجسم من الفيروسات التنفسية.

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

ويؤكد خبراء المناعة، أن تعزيز الدفاعات الطبيعية لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من العادات الصحية اليومية واللقاحات الوقائية والتغذية المتوازنة، وهي:

ـ اللقاحات الموسمية أساس الحماية:

ويؤكد الأطباء أن تلقي لقاح الأنفلونزا يقلل من فرص الإصابة أو يخفف الأعراض بشكل كبير، خاصة لدى كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

ـ التغذية المتوازنة:

تناول أطعمة غنية بـ فيتامين C مثل الحمضيات والفلفل الرومي، وفيتامين D المتوفر في الأسماك الدهنية وصفار البيض، إلى جانب الزنك الموجود في اللحوم والبقوليات والمكسرات.

ـ شرب الماء والنوم الكافي:

ويساعد ترطيب الجسم والنوم 7–8 ساعات يوميًا في رفع كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

ـ النشاط البدني المعتدل: ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام تعزز الدورة الدموية وتقوي المناعة.

ـ العادات الصحية اليومية: غسل اليدين باستمرار، تجنب لمس الوجه، وتهوية المنازل وأماكن العمل بانتظام لتقليل فرص انتقال الفيروسات.

الأطعمة الخارقة لتقوية المناعة

ـ فيتامين C:

موجود بكثرة في الحمضيات والكيوي والفراولة، كما أن الفلفل الملون يحتوي على كميات تفوق البرتقال.

ـ فيتامين D:

ينظم الاستجابة المناعية، ويتوفر في السلمون والماكريل وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة.

ـ الزنك:

عنصر مهم للنمو والتئام الجروح ودعم المناعة، ويوجد في اللحوم الحمراء، البقوليات، وبذور اليقطين.

ـ مضادات الأكسدة:

مثل الثوم، الزنجبيل، الكركم، والشاي الأخضر، التي تساهم في محاربة الالتهابات والعدوى.

ـ البروبيوتيك والألياف: موجودة في الزبادي والمخللات المخمرة والفواكه مثل الموز والتفاح، وتدعم صحة الأمعاء التي تُعد مركز المناعة الأول في الجسم.

ويشدد الأطباء أن مواجهة الفيروسات الموسمية تتطلب التزامًا بنظام حياة صحي متكامل، يجمع بين التطعيمات الوقائية والتغذية السليمة والعادات اليومية الصحية. وبذلك يمكن تقليل فرص الإصابة بـ نزلات البرد والأنفلونزا والحفاظ على الصحة في فصل الخريف.