بالصور

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
آية التيجي

يبحث الكثيرون عن حلول فعّالة للحصول على أسنان بيضاء وابتسامة مشرقة، ويعد استخدام شرائط تبييض الأسنان أو لاصقات الأسنان من أكثر الطرق شيوعًا وانتشارًا. 

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

ورغم أنها وسيلة آمنة لتفتيح لون الأسنان وإزالة البقع، إلا أن الخبراء يؤكدون ضرورة استخدامها بالطريقة الصحيحة لتفادي أي آثار جانبية.

وفقًا لما نشر في مجلة هليث، يفضل استعمال شرائط التبييض مرة أو مرتين يوميًا لمدة أسبوعين تقريبًا، بحيث توضع على الأسنان لمدة 30 دقيقة في كل مرة. وللحصول على أفضل النتائج مع الحفاظ على صحة الفم، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ البدء بشرائط تحتوي على نسبة قليلة من مادة التبييض لاختبار حساسية الأسنان.

ـ تجنب تنظيف الأسنان مباشرة قبل الاستخدام.

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

ـ وضع الجهة التي تحتوي على الجل على الأسنان والضغط جيدًا، ثم طي الجزء المتبقي خلف الأسنان.

ـ الحرص على عدم ملامسة الجل المبيض للثة.

ـ الالتزام بالفترة الموصى بها وعدم الإفراط في الاستخدام.

ـ عادة ما تظهر النتائج بعد عدة أيام من الاستعمال المنتظم.
كما يُنصح بشراء المنتجات التي تحمل ختم الجمعيات الصحية الموثوقة، مثل جمعية طب الأسنان الأميركية، لضمان الجودة والأمان.

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

مخاطر الإفراط في استخدام شرائط التبييض

ورغم أن لاصقات تبييض الأسنان تعد منتجًا آمنًا عند الالتزام بتعليمات طبيب الأسنان والشركة المصنعة، إلا أن الإفراط في استخدامها أو تجاهل التعليمات قد يؤدي إلى:

ـ حساسية الأسنان: 

وهي الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا، وتزداد مع الإفراط في الاستعمال.

ـ تهيج اللثة: 

يحدث عند ملامسة الجل للثة أو ترك الشرائط لفترة أطول من الموصى بها.

ـ تلف الأسنان: 

في حالات نادرة، قد تسبب بعض المواد المبيضة تآكل الأسنان، فقدان المعادن، جفاف طبقة المينا، وحتى تلف اللب السني.

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

وتُعتبر شرائط تبييض الأسنان خيارًا فعالًا وسهل الاستخدام للحصول على ابتسامة ناصعة، لكن استخدامها بشكل مفرط أو خاطئ قد يحمل مخاطر على صحة الأسنان واللثة.

لذلك، ينصح الأطباء باتباع التعليمات بدقة واستشارة طبيب الأسنان قبل البدء في أي علاج تجميلي للفم.

